«Candidaturas en Morena serán para personas honestas»: Sheinbaum

La precandidata a la presidencia de México por Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las encuestas determinarán quienes serán las o los candidatos a cualquier cargo de elección popular.

Durante su visita al estado de Morelos, Sheinbaum Pardo agregó que las candidaturas se definirán a través de encuestas, por lo que la propicia ciudadanía deberá elegir «perfiles» honestos y competitivos.

Lo anterior derivado a los supuestos señalamientos en contra de los precandidatos al senado por Hidalgo Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa

Tras las críticas realizadas por el bloque opositor, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México insistió en que dichos señalamientos únicamente reflejan su desesperación, ya que no han podido lograr «levantar» en las encuestas rumbo a las elecciones de junio.

«Para mí que digan que no tengo criterio propio, es porque no tienen más qué decir (…) de veras me da risa que digan que no tengo carisma, que repito todo lo que dice López Obrador, que no voy a gobernar (…), ya nada más le falta que digan que la tesis de doctorado la hizo el presidente, así como la de maestría».

Claudia Sheinbaum Pardo

Precandidata a la Presidencia de México