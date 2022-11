“Canelo” Álvarez confiesa lo que le haría a Messi si se lo llega a encontrar

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ha dado mucho de qué hablar en los últimos días debido a la advertencia que lanzó a Lionel Messi por “patear” una camiseta de la Selección Mexicana en el vestidor de Argentina. Este incidente sucedió después del partido entre ambas selecciones en la segunda jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

«Canelo» aceptó que no espera que Messi se disculpe. Tras las críticas hacia él, a las cuales se han sumado varios futbolistas como Cesc Fábregas y Miguel Layún, Álvarez reveló lo que le haría a Messi si un día se lo llega a topar.

“No tengo necesidad de que lo diga, no espero eso ni lo voy a esperar. Me vale madre si Messi dice una cosa, siempre voy a defender a mi patria. Nada más le diría lo que es ‘la cagaste, cabrón, asúmelo y pide una disculpa’, si no le suelto una cachetada y ya”. Declaró «Canelo» Álvarez en una entrevista para Imagen TV.

El actual campeón unificado de peso supermedio dijo que su enojo contra el futbolista es porque Messi le “faltó al respeto a México”. “Desde que está la playera en el suelo ya es una falta de respeto”, dijo.

El boxeador amenazó a Lionel Messi por un video donde supuestamente el argentino pateó la playera de México. Muchos criticaron al pugilista por responder de manera agresiva a un suceso que tanto deportistas como celebridades consideraron accidental.

Uno de los principales defensores de Messi fue Sergio “Kun” Agüero, quien sugirió que Saúl Álvarez no sabe lo que pasa en un vestuario al final de un partido. Incluso, el capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, defendió al futbolista argentino al asegurar que es normal tener las playeras sudadas en el piso.

