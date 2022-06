Caos en IMSS Puebla, entre quejas en CNDH y carencias en La Margarita

En Puebla, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la segunda dependencia con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras registrar 25 incidencias en lo que va del 2022.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, entre los hechos violatorios que han documentado se encuentran “omitir proporcionar atención médica”, “obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho”, “omitir suministrar medicamentos” y “negligencia médica”.

Según la CNDH, las 25 faltas reportadas por el IMSS en Puebla representan el 20.49 por ciento de las 122 denuncias que se han recibido de enero a mayo del año en curso, en al menos 27 organismos, entre públicos y privados.

Además, estas anomalías están concentradas en seis municipios: Puebla, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Chiautla y San Martín Texmelucan, por las cuales la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) no se ha pronunciado hasta el momento.

Esta información coincide con las quejas de los derechohabientes y familiares de pacientes internados en el Hospital General de Zona Número 20, La Margarita, que han denunciado sobrecupo, falta de médicos especialistas, infraestructura dañada, carencia de medicamentos y hasta malos tratos por parte del personal administrativo.

Cabe destacar que en la última semana, la delegación del IMSS en la entidad fue cuestionada por algunas irregularidades en dicho nosocomio, sobre todo por lo deteriorado de su infraestructura, ya que de los seis elevadores con los que cuenta el hospital sólo funcionan tres y el pasado viernes algunas personas resultaron heridas tras un fallo mecánico.

En un sondeo realizado por El Ciudadano México, entre derechohabientes y familiares de pacientes internados en el Hospital La Margarita, fue posible documentar algunas de las necesidades a las que se enfrentan al momento de solicitar algún servicio de salud.

La mayoría denunció sobrepoblación de enfermos en las áreas comunes y falta de camas, ausencia de médicos especialistas, una atención deficiente en el servicio de Urgencias, carencia de medicamentos, daños en la infraestructura (elevadores inservibles), y malos tratos por parte del personal administrativo.

No obstante, el 50 por ciento de los entrevistados coincidieron en que estos problemas aumentaron a raíz de los traslados y reasignaciones que el IMSS realizó para subsanar la inoperatividad del Hospital General Regional Número 36, San Alejandro.

“Ahorita tenemos el problema de que el especialista que debió valorar a mi mamá en Urgencias no la ha valorado. Ya lleva más de 18 horas sin que la revisen y sólo la han mantenido con analgésicos. Me dijeron que en el turno matutino no hay especialista, pero ella viene con una urgencia de vejiga, y se supone tenían que operarla”

Señora Arely