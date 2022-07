Caótico padrón de afiliados de Morena en Puebla; dirigencia calla

Simpatizantes de Morena señalaron inconsistencias en el padrón de militantes que votarán el próximo sábado 30 de julio en la renovación del consejo estatal del partido en Puebla.

A horas de celebrarse la elección de 150 consejeros estatales de Morena, algunos militantes y simpatizantes de dicho partido político se dijeron desconcertados por las listas de votantes debido a la confusión que genera la convocatoria del proceso.

A pesar de lo anterior, Aristóteles Belmont Cortés, dirigente estatal de Morena, en más de una ocasión rechazó dar una entrevista a El Ciudadano México para aclarar la situación.

Al respecto, Jorge Hernández Aguilera, militante de Morena desde 2015, afirmó que en realidad «no existe» un padrón oficial de Morena desde 2018.

En ese sentido, aseguró que Gabriel García Hernández, quien fuera secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en 2018, hizo un «desmadre» con el padrón de afiliados.

A su vez, Hernández Aguilera detalló que en la lista de afiliados de Morena que entregó García Hernández en 2018, en Puebla, 8 mil 500 personas fueron registrados como militantes del partido.

Sin embargo, de acuerdo al padrón al que El Ciudadano México tuvo acceso, se contabilizaron 8 mil 878 militantes en Puebla, es decir, 378 personas afiliadas más que la lista entregada por el exsecretario de organización.

Por otra parte, Hernández Aguilera explicó que todas las personas que deseen participar en el proceso de renovación de Morena deberán «sí o sí» afiliarse al partido

Detalló que los militantes de Morena también deberán refrendar «sí o sí» su afiliación o de lo contrario no serán contemplados dentro del padrón definitivo.

Al respecto, indicó que se estima que una vez concluido el proceso, Morena tenga más de dos millones de afiliados en todo México, de los cuales se estima que 150 mil sean poblanos.

En ese sentido, explicó que aquellos simpatizantes que sean militantes de otros partidos podrán ser afiliados de Morena sin «temores» puesto que el Instituto Nacional Electoral «cancelará automáticamente» sus registros en otras fuerzas políticas.

En ese sentido, contrario a las afirmaciones de Claudia Rivera Vivanco, refirió que dado a las características de la convocatoria, el proceso «se presta» al acarreo y a la compra de votos.

Finalmente, Hernández Aguilera afirmó que el proceso de renovación de su partido en Puebla no brinda «certezas» a la militancia morenista debido a los intereses de diferentes grupos políticos como el de la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien forma parte del comité organizador.

Agregó que el proceso de renovación programada para 2018, la cual fue reprogramada para 2019 y posteriormente suspendida, ofrecía mayores certezas a la militancia, puesto que era más «democrática».

Por lo anterior, dijo, es que él y otros aspirantes presentaron diferentes impugnaciones en contra del proceso, puesto que algunos perfiles fueron «cepillados» por el comité organizador sin aparentes explicaciones.

Afirmó que a pesar de haber sido secretario en 2019 de Derechos Humanos de Morena, en Puebla, no logró formar parte de la lista definitiva de candidatos, al no tener el «visto bueno» de Claudia Rivera.

«Yo me inscribí, quería ser consejero, pero el comité me borró, por eso impugné, porque toda mi vida estuve en el partido, ahora el Tribunal deberá resolver a más tardar mañana para que podamos participar, la verdad no hay certezas en el proceso y eso es preocupante porque ya está muy definido los órganos de elección que se creen dueños del partido y no permiten la apertura del partido»