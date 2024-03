Carolina Beauregard pide protección por presunto hostigamiento en Puebla

La candidata a diputada federal por la coalición Fuerza y Corazón por México por el PAN, Carolina Beauregard Martínez, solicitó medidas de protección al Instituto Nacional Electoral (INE) luego de denunciar hostigamiento en colonias de Puebla capital.

En conferencia, Carolina Beauregard, aspirante al distrito 12 señaló que desde el pasado jueves ha sido amedrentada durante sus recorridos de campaña, supuestamente por simpatizantes de Morena, partido que encabeza la coalición rival Sigamos Haciendo Historia.

Relató que el pasado jueves, durante un volanteo en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, fue amedrentada por tres varones que manejaban una camioneta negra. La panista aseguró que estas personas trabajaban para Morena, pues en la batea del vehículo tendrían pintura para la pintada de bardas.

Este domingo, en un recorrido por la unidad habitacional La Flor, Beauregard Martínez denunció que un grupo de hombres realizó insultos en su contra, mientras que en la colonia Clavijero fue acosada mientras realizaba campaña.

«En lo personal he sido testigo de cómo han aumentado los ataques en territorio en apenas 10 días de campaña, en unidades habitacionales que me toca recorrer, como la colonia Clavijero y la unidad habitacional La Flor el día de ayer. Por tal motivo, he decidido presentar una solicitud de seguridad al consejo local»

Carolina Beauregard Martínez

Diputada federal por la coalición Fuerza y Corazón por México