Casa del Peregrino en Ciudad de México refugia a migrantes

Por Óscar Uscanga/Agencia Reforma

Ciudad de México. La Casa del Peregrino se convirtió desde anoche en el refugio de cientos de migrantes de la caravana que tras 50 días de recorrido desde Chiapas llegó a esta Capital.

La explanada del albergue, tradicionalmente ocupado en esta fecha por feligreses, fue habilitada en unas horas con carpas, colchonetas, servicios médicos y lonas para los migrantes de países como Honduras, Haití, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Entre las familias, están los Félix, de Haití, que tras tres meses de esperar su residencia en Tapachula, Chiapas, buscaron mejorar su futuro migrando hacia el centro del País.

Afirmaron, en su poco español mezclado con portugués, y en algunas ocasiones con su creole, que la noche fue buena, sin frío y que sus pies no están dañados pese a los kilómetros recorridos por poblados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y ahora en la Ciudad de México.

«Nuestro plan es llegar aquí para encontrar residencia, pero si no, nos vamos para la frontera»

Detrás, sus hijos de 10, 11, 17 y 18 años de edad solo sonreían, mientras terminaban su desayuno brindado por las autoridades.

Entre las camas improvisadas, Irineo Mujica, quien lidera la caravana y organizador del grupo Pueblos Unidos Migrantes, afirmó que seguirán en la Capital hasta tener un diálogo con las autoridades, en especial con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

«No sé quién está dispuesto a dar la cara por esta política migratoria, y también no me gustaría que lo que hacemos sea un distractor, hemos visto que Garduño debe estar en la mesa, igual es su política migratoria, no sé quién está dispuesto a escuchar, quién debería estar es Alejandro Encinas, quien ha demostrado ser una persona a humana»