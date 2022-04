Castiel y Arien comparten los obstáculos sociales como personas transgénero

Saldrá una marcha del paseo bravo de la comunidad LGBT+, especialmente por la población trans, en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

En entrevista de El Ciudadano México se tuvo la oportunidad de conversar con Castiel y Aren. Quienes compartieron parte de su cotidianidad como personas trans.

Castiel destacó que vive constante discriminación e invalidación por parte de la sociedad, “me dicen señorita, aunque pido que no me digan así”.

“En cuestiones médicas no puedo ir a cualquier lugar, porque hay quienes no quieren atender a trans o no saben”