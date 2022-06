Celebra AMLO jornada electoral pacífica

En la mañanera de este lunes 6 de junio, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, mostró el conteo de los votos en los estados donde ayer hubo elecciones, además aplaudió que la jornada electoral se llevara de forma pacífica.

«Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia, graves, a pesar que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos se portaron a la altura de las circunstancias, mis felicitaciones»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México