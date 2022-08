Celebra Barbosa anuncio de reconstrucción del IMSS San Alejandro 

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, celebró el anuncio que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acerca del inicio de la reconstrucción del Hospital San Alejandro en octubre de 2022.

“Celebro que el IMSS, a través de su director general (Zoé Robledo Aburto), haya anunciado el inicio de los trabajos del Hospital San Alejandro”, comentó el mandatario poblano este miércoles en videoconferencia de prensa.

Luego de cinco años de rezago, el pasado martes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó el inicio de los trabajos del nosocomio poblano que fue dañado después del sismo de 2017.

Durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó que ya fue concluida la demolición y ahora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está concluyendo el proyecto ejecutivo para la reconstrucción del inmueble.

Esta noticia ha generado diversas opiniones como es el caso de la diputada federal por el PAN, Ana Teresa Aranda, quien urgió al IMSS acelerar los trabajos, toda vez que la gente es la que sigue “sufriendo las consecuencias” por la falta del Hospital San Alejandro.

Aunque también aplaudió la noticia, Teresa Aranda expresó preocupación por el retraso en la ejecución del proyecto ejecutivo para comenzar los trabajos.

“De verdad que yo le apuesto a que sea cierto, ¿qué nos preocupa?, que no exista el proyecto ejecutivo todavía, no lo conocemos, todavía hace unos días se hablaba de que no existía (…) y si se va a empezar en octubre, eso lo aplaudimos porque sabemos lo que están pasando los que están sufriendo las consecuencias de que se haya acabado San Alejandro”

Ana Teresa Aranda

Diputada del PAN