Celebra Barbosa baja en percepción de inseguridad en la ciudad

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, celebró que en la ciudad de Puebla haya bajado la percepción de inseguridad en el trimestre de este año, que comprende de junio a septiembre, en 10.4 puntos porcentuales; al pasar de 79.2 a 68.8; sin embargo, dijo que a veces las cifras “no muestran una realidad y deberían ser mucho más puntos, ya que el INEGI siempre es muy reservado”, al afirmar que “estamos mejor que lo indicado en la encuesta”.

“Deberían ser mucho más puntos. Siempre INEGI es muy reservado. La capacidad también de las encuestas, de los encuestadores, de los medidores de opinión pública siempre se está quedando ya muy atrás… No estoy criticando a las encuestas, no estoy criticando a las mediciones. Pero hay una separación. Ya no están reconociendo esas formas de medición, la realidad. No la están midiendo ya, la gente está muy desconfiada de dar información pero celebró pero creo que estamos mejor de lo indicado en la encuesta”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador poblano