Celebra Lilia Cedillo entrega de certificaciones ISO 9001-2015 a la Facultad de Administración

Gracias a sus sistemas de gestión de calidad, implementados en diversos procesos y servicios que brindan a los estudiantes, la Facultad de Administración de la BUAP recibió de manos de la rectora Lilia Cedillo Ramírez las certificaciones LSQA, Quality Austria y el Certificado Internacional, de conformidad con la norma ISO 9001-2015, con lo cual se demuestra el trabajo y esfuerzo de directivos, docentes y administrativos de esta unidad académica.

Luego de recibir estos reconocimientos por parte de Viene Janeth Madin Gómez, representante de la firma LSQA en México, la rectora de la BUAP hizo entrega de los mismos al director de la Facultad de Administración, José Aurelio Cruz de los Ángeles, a quien expresó su beneplácito por estos logros, producto del trabajo colaborativo.

“Estos reconocimientos a la calidad no se dan de manera fortuita, son producto de un trabajo colegiado, en equipo, desarrollado en los últimos años. Me da mucho gusto constatar cómo la mejora continua no es un eslogan, sino una forma del quehacer cotidiano en esta facultad, donde se demuestra el compromiso y la responsabilidad de todos sus miembros”.

Lilia Cedillo Ramírez

Rectora de la BUAP