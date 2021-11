Celebran el 90 aniversario del “Día del Cartero y el Empleado Postal”

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el ingeniero Jorge Arganis Díaz-Leal, afirmó que la vocación de servicio y entrega del cartero es un ejemplo para toda la sociedad.

Acompañado de la directora general del Servicio Postal Mexicano y Correos de México, Rocío Bárcena Molina, destacó que tanto como el cartero y el empleado postal son un trabajo fundamental para las actividades de Sepomex.

En el Palacio Postal, agregó que, desde las épocas más remotas de nuestra historia, su oficio es depositario de esos lazos de comunicación y retroalimentación, tan importantes para los seres humanos.

En tanto, la directora general del Servicio Postal Mexicano/ Correos, Rocío Bárcena Molina, destacó que durante años el cartero ha sido el medio por excelencia para comunicar a las personas, estados y países; tan solo el año pasado, Correos de México manejó 324 millones de piezas postales.

Esto a lo largo de prácticamente toda la República Mexicana, lo cual sería imposible sin la ardua labor que realizan día tras día. Por ello, su labor tiene gran reconocimiento por todas y todos aquellos que recibimos correspondencia.

Resaltó que Correos de México cuenta con una plantilla de 13 mil 001 trabajadores de base y de confianza. Este año reciben incentivo especial por antigüedad 2 mil 088 colaboradores, de los cuales mil 815 son trabajadores de base, y 272 empleados de confianza.

Durante el evento se reconoció a personal con 25, 28 y 30 años de servicio cumplidos, a quienes se les otorgó diploma y distintivo metálico. En esta oportunidad, el trabajador Manuel Fermín Acevedo González, quien funge como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, recibió estímulo por haber cumplido 45 años de servicio.

A su vez, la cartera, Yanet García Cruz, con 15 años de servicio en Correos de México, comentó: “Las personas de la colonia donde reparto, admiran, valoran y reconocen mi labor, mi esfuerzo y mi esmero. La gente que estuvo de resguardo (a causa de la pandemia) reconoce mi trabajo.

“Algo muy bonito -destacó- es que la gente me saluda en la colonia Del Carmen, Coyoacán (lugar donde reparte la correspondencia), me conocen. También en esta pandemia la gente se preocupó por mí, que no me enfermara”.

Yanet García Cruz

Trabajadora de Correos de México