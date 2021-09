Cero acuerdos con maestros de Tecamachalco que tomaron por la fuerza la oficina de la SEP en Puebla: Barbosa

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 17 de septiembre 2021. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que los maestros que protestaron el pasado miércoles, pertenecientes al municipio de Tecamachalco, se comportaron de manera violenta, cerraron las instalaciones de la SEP Puebla, con cadenas y candado, golpearon al Secretario de Seguridad Pública, Rogelio López Maya; así como a un policía, y con ellos hay cero acuerdos por la manera de protestar, dijo el mandatario estatal.

Lo anterior lo indicó luego de que los maestros fueron desalojados por los elementos policiacos y hubo tres docentes que fueron detenidos, y liberados horas después.

“… No pedían derechos laborales era protestar de la manera inaceptable y más violenta, sin duda llegó la policía, está abrió la puerta, golpearon al Secretario de Seguridad Pública y a un policía, y fueron detenidos tres maestros. Por esos hechos con esos métodos no hay, ni habrá acuerdos, y no vamos a hacer que los procedimientos que se establecen para designar los cargos que se ganan por concurso, ahora sean impedidos con violencia”, acotó el Ejecutivo estatal.