Certificado de vacunación será obligatorio en diciembre, informa Barbosa

El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta notificó que será durante el mes de diciembre que decretará como obligatorio la presentación del certificado de vacunación de esquema completo contra covid-19, para acceder a espacios públicos cerrados; como se exige en otros países.

Hace algunos días el mandatario declaró que la vacuna no será obligatoria, de modo que habrá libre tránsito entre la población, sin embargo, también afirmó que será cuando entre en vigor el decreto para que en los espacios cerrados se solicite el certificado de vacunación y así evitar contagios.

Así lo informó tras el reporte de la vacunación por parte de la Secretaría de Salud en Puebla tras el arranque de vacunación de menores entre 15 y 17 años, destacando el esquema completo de inmunizados al momento es de un 73.19% de la población.

El pasado 17 de noviembre el gobernador informó que la medida la tomarán como se hace en otros países, con el fin de proteger a la población que sí se vacuna, y atienden al llamado de las autoridades en una responsabilidad ciudadana.

La mejor arma que tenemos son las vacunas, y quien no quiere vacunarse, no quiere contribuir contra la pandemia; no descarto que pueda analizarse y plantearse en algún momento impedir el acceso a lugares públicos a quien no esté vacunado. Y que esta decisión se tome como obligada para cuidar a todos los que sí se han vacunado.



Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla