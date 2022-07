Suspenden a conserje acusado de acoso sexual en primaria cholulteca

La Secretaría de Educación Puebla (SEP), de Puebla, inició una investigación e informó que un intendente, señalado por presunto acoso sexual, fue separado de su cargo en la escuela primaria Juan Crisóstomo Bonilla en San Pedro Cholula.

La dependencia estatal publicó en un comunicado que emprendió la investigación correspondiente para determinar responsabilidades.

Asimismo, refirió que la directora del plantel separó de su cargo “al trabajador señalado por realizar actos inadecuados”, considerando las “Acciones de Prevención, Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso y Maltrato Escolar en Instituciones Oficiales y Particulares”.

Lo anterior, horas después de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió a la Secretaría de Educación estatal, investigar el caso de un presunto acoso sexual.

El mandatario calificó la situación de “ofensiva” e “indignante”, por lo que pidió al titular de la Secretaría de Educación estatal, Melitón Lozano Pérez, que intervenga de inmediato para determinar si el conserje es o no responsable de “levantarle la blusa a una alumna de siete años”, como se ha presuntamente acusado.

Inicialmente, la directora de la institución había argumentado que ella no podía destituir al intendente porque se trata de un trabajador sindicalizado y sólo habría una «falta administrativa».

Al respecto, Barbosa Huerta pidió a la Secretaría de Educación que se comunique con la directora para explicarle los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, pues expuso que, en caso de demostrar la responsabilidad del conserje en este hecho, se debe rescindir sus servicios.

“Yo le digo a la directora, con mucho respeto, que si una persona sindicalizada comete una falta que alcance como consecuencia la recesión laboral, se va. Es una idea de los que están sindicalizados, de que no se les toca a pesar de lo que hagan, eso no es cierto. Ya conozco esto como se resuelve, llega el líder sindical y habla y amenaza, pero eso me vale a mí”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla