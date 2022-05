Cesan a inspector de Segom por difundir video de desalojo a vendedores de nieves

La Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) dio de baja a un inspector de Vía Pública, luego de que difundiera en redes sociales el desalojo de un puesto de nieves instalado en la calle 4 Sur del Centro Histórico, realizado entre empujones y burlas de los servidores públicos.

El vídeo se hizo viral al exhibir como elementos municipales arrojaron la mercancía de los vendedores a una camioneta, en un decomiso que duró unos minutos, contra la agrupación ambulantes de Miguel Huitzil.

Jorge Cruz Lepe, titular de la Segom, reveló que el responsable de «filtrar» la agresión contra los comerciantes fue dado de baja de la secretaría, por «pérdida de confianza».

“Es una conducta psicológica, llevamos seis meses, y no es por justificar a los compañeros de Vía Pública, obviamente ya fueron llamados de atención, a mi lo que me preocupa es que alguien que grabó el vídeo lo filtró, gente de nosotros eso es importante”.

En cuanto a los inspectores que encabezaron el desalojo, Cruz Lepe indicó que fueron “reconvenidos”; sin embargo, defendió la actuación de los elementos.

“No es burla, es un desahogo, yo así también lo entiendo, han estado bajo mucha presión, lo que no se ve en las cámaras es las veces que han agredido a nuestra gente, se burlan, han llegado a aventarles de naranjazos”.

Aunque negó la comparativa, para Cruz Lepe el decomiso de mercancía y la fuente de ingreso de los vendedores es similar a «ganar un partido de fútbol», pues el personal de la Segom -dijo- ha sido insultado en reiteradas ocasiones.

Acusó que tan sólo con ver a los elementos, los comerciantes informales “agreden, gritan y te corren”.

«Cuando hacen un decomiso en ese sentido, no es lo correcto, no lo justifico, pero digamos que la adrenalina en este sentido les gana, es como ganar un partido de fútbol, no lo estoy comparando».

Jorge Cruz Lepe

Titular de la Segom