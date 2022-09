Céspedes descarta parálisis legislativa tras acusaciones del PAN

Previo al inicio del segundo año de sesiones de la LXI Legislatura, el presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, negó que exista un retraso en el análisis y desahogo de las propuestas que se hacen en el pleno.

En rueda de prensa, le respondió a los cuatro diputados de Acción Nacional (PAN) que acusaron una parálisis legislativa, aprobación de temas a modo y una presidencia restrictiva.

Céspedes Peregrina señaló que en el pasado, en específico en las LVIII y LIX Legislaturas, de mayoría panista, existió un control total en la presentación de iniciativas y validación de las mismas; además, se le dio preferencia a los temas que impulsaron los Ejecutivos del blanquiazul.

Detalló, de acuerdo con datos propios, que durante el primer año de la LIX Legislatura se presentaron 130 iniciativas, 32 de las cuales eran del Ejecutivo -Rafael Moreno Valle-, y se le aprobaron 30, es decir, el 93%.

En tanto, en la LX Legislatura, que tuvo al frente a más de un mandatario, durante el primer año se subieron a pleno 373 propuestas, ocho de ellas fueron impulsadas por el Ejecutivo y se le aprobaron tres, lo que representó el 35.5 %.

“No basta con subir iniciativas, hay que hacer política para poder cabildear, demostrar con razones jurídicas y sociales que son cosas que en verdad valen la pena y no tengan doble fondo. (…) En la LIX había un control total que partía desde la Junta de Gobierno, ahí sí, no permitían que se subiera nada, ni que se enlistara nada. (…) No podemos ser de memorias tan cortas”