Céspedes exhorta a los ayuntamientos a generar seguridad en Puebla

El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que trabajará con la Federación y el gobierno municipal para reforzar la estrategia de seguridad en la ciudad de Puebla, luego de las 16 ejecuciones que se han presentado en esta demarcación en el transcurso de las últimas dos semanas.

El mandatario poblano dijo que los municipios tienen la responsabilidad de atender emergencias en un primer contacto, mientras que su administración buscará generar un segundo frente para atender este tema y a la par solicitar la cooperación de la federación.

«Aquí no se vale lavarse las manos. Por lo menos en mí estará. Yo asumiré la responsabilidad que me corresponde. La responsabilidad, en un primer contacto, será de los municipios, nosotros seguiremos haciendo inteligencia, contrarrestando, generando un segundo frente y busca do el apoyo de autoridades federales»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla