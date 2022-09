Céspedes no descarta alianza Morena-PRI para el 2024

El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no descartó la posibilidad de que Morena pueda ir en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2024.

En entrevista, aseguró que «nadie debe estar cerrado a nada»; no obstante, recalcó que la decisión debe ser tomada por ambas dirigencias, encabezadas por Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Néstor Camarillo Medina, respectivamente.

En ese sentido, comentó que en el tema legislativo, la bancada de Morena ha coincidido en varias ocasiones con el partido tricolor, y con las demás fracciones, pues la intención es beneficiar a Puebla.

Cabe destacar que el día de ayer, el presidente del Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, aseguró que no será su instituto político quien rompa la alianza “Va por Puebla”, al ser una opción viable para competir en el 2024.

Comentó que mantiene una buena relación con los dirigentes del blanquiazul y el sol azteca, Augusta Díaz de Rivera y Carlos Martínez Amador, respectivamente, por lo que la coalición “goza de cabal salud” y no prevé un acercamiento con Morena, al menos a corto plazo.

“En este momento no se abre la posibilidad de acercarse a Morena, aunque también he manifestado que hace años era impensable ir en alianza con el PAN, y que no sabemos qué pueda pasar más adelante”