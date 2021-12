Céspedes Peregrina advierte, diputados no asumirán ningún costo político por DAP

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que los diputados no asumirán ningún tipo de costo político ante el tema del Derecho de Alumbrado Público (DAP), ya que su regulación es algo que solicitaron los Ayuntamientos; además, cada bancada y diputado serán libres de votar a favor o en contra.

Reiteró que este tipo de impuesto se ha cobrado desde hace más de 20 años en la entidad, por lo que la LXI Legislatura buscará pasar “este pago a otro rubro que les cueste lo mismo pero que tenga legalidad y orden. No estamos generando algo nuevo”.

En entrevista, Sergio Salomón Céspedes resaltó que de aprobarse, la ciudadanía debe estar consciente de que se está abonando al pago del alumbrado público, lo que les permitirá exigirles a sus respectivos alcaldes que exista un servicio de calidad.

Además, serán los Ayuntamientos los encargados de generar las condiciones para que el cobro del DAP sea legal y eficiente en todas las zonas públicas. El legislador subrayó que esto no dará pauta para que se privatice el servicio.

Confió en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siga cooperando con los municipios para hacer la recolección de los recursos y destacó que esta empresa no está facultada para dar mantenimiento a lámparas (luminarias), ya que esta tarea es responsabilidad de las autoridades municipales.

Sergio Salomón Céspedes explicó que la regulación del DAP se mantiene en análisis en el Congreso del Estado, de la mano de grupos interdisciplinarios y mediante mesas de trabajo, para no caer en las inconstitucionalidades que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Señaló que en el caso de los municipios que sí cobran el DAP pero no se han sesionado en sus Cabildos para regular el cobro o no han entregado su nueva fórmula, como el municipio de Tecamachalco, estarán cayendo en una ilegalidad que podría ser sancionada por las instancias correspondientes.

Sin fecha para sesión extraordinaria

Dependiendo de las cargas de trabajo, el legislador señaló que tendrán al 31 de diciembre como fecha límite para poder sesionar; sin embargo, hoy será el último día para recibir las solicitudes de los municipios faltantes.

Una vez que se tengan los 217 dictámenes la Comisión de Hacienda y Patrimonio podrá sesionar, y posteriormente se convocará a una sesión extraordinaria para aprobarlo o no, no obstante no dio una fecha para ello.

Adelantó que a pesar de que se tomará en cuenta la particularidad de cada municipio, de acuerdo con las iniciativas de ley de ingresos que han presentado, la idea será sacar una fórmula similar, para facilitar su reglamento.

¿Cuál es el problema del DAP?

El DAP es un impuesto que cobran los municipios por el servicio de alumbrado público que habilitan en calles, plazas, jardines, vialidades y todas las áreas de uso común de la población. Esta recaudación debe ser usada para pagar el suministro de energía ante CFE, pero también para darle mantenimiento y garantizar la funcionalidad, entre otros, a las luminarias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que la forma de calcular el monto del DAP es ambigua, pues debería ser pagada a una empresa (contratada por el Ayuntamiento) por la cantidad consumida entre todos los usuarios o habitantes, sin que la cantidad pase del 10 por ciento del gasto de cada recibo.

Te puede interesar: Respetará edil capitalino fallo del Congreso sobre el cobro del DAP

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com