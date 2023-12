Céspedes pide a Comuna de Puebla no lavarse las manos ante inseguridad

El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió al Ayuntamiento de Puebla evitar lavarse las manos ante los problemas de inseguridad que padece la capital del estado, pues expresó que cada orden de gobierno debe asumir su propia responsabilidad.

Desde su habitual rueda de prensa, el mandatario estatal declaró que el combate contra la inseguridad requiere del involucramiento de todos los órdenes de gobierno, pero a nivel municipal, el Ayuntamiento debe ser el primero en responder a cada caso.

Céspedes Peregrina expresó que no es posible que a plena luz del día se presenten sucesos criminales graves, como el levantón que se registró la tarde del sábado 2 de diciembre en Santa María Xonacatepec, donde sujetos armados y vestidos de camuflaje privaron de la libertad a un presunto narcomenudista identificado como «El Nacato».

Reconoció que hay municipios que se ven rebasados por la inseguridad debido a las diferentes situaciones que se viven en las zonas donde están ubicados, no obstante, consideró que esto no se puede permitir en Puebla por su importancia y la cantidad de habitantes que concentra.

El titular del Poder Ejecutivo puntualizó que en el estado no se vive una situación de alerta por inseguridad, pero se debe estar en guardia de forma permanente, por lo que insistió en que el Ayuntamiento atienda sus responsabilidades.

«No podemos echarnos la pelotita unos a otros, tenemos que asumir la responsabilidad todos. He dicho que no se vale lavarse las manos si no, nos manchamos la conciencia. Entiendo que pudieran estar rebasados ciertos municipios, pero no la capital»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla