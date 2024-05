Chedraui ofrece solucionar corrupción al interior de Ayuntamiento

Ante la petición de empresarios y dueños de negocios para una solución contra la corrupción de inspectores de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, el candidato a la presidencia municipal de Puebla, José Chedraui Budib, ofreció licencias de funcionamiento anuales en la capital poblana.

El abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia señaló que debe haber una transformación importante en la administración municipal para evitar que empresarios y comerciantes sean víctimas de abusos por parte de inspectores, quienes son señalados por pedir dinero para no sancionarlos o incluso clausurarlos.

Por ello, ante miembros de la iniciativa privada, se comprometió a implementar licencias anuales, y si es posible trianuales, para evitar constantes revisiones y que no existan más abusos, pues hay comerciantes que reportan que cuando no les entregan dinero, se ven obligados a darles de su mercancía.

Chedraui Budib expuso que con este permiso, los dueños de negocios tendrán la garantía de que ningún funcionario los podrá revisar ni clausurar.

«Hay gente a la que casi casi les piden cobro de piso y así he llegado a diferentes partes de Puebla, donde me dicen que no les dan dinero, pero les dan un kilo de jamón, bolsas de maíz, que es lo mismo, se les va utilidad».

José Chedraui Budib

Candidato a Presidente Municipal de Puebla