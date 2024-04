Chedraui participará en debates organizados por el INE, refiere Morena  

José Chedraui Budib, candidato de Morena a la alcaldía de Puebla, está dispuesto a participar en debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no para satisfacer los caprichos de su adversario, Mario Riestra Piña.

Así lo sentenció Leobardo Rodríguez Juárez, vocero del morenista, quien señaló que el candidato opositor busca imponer condiciones para llevar a cabo este ejercicio sin antes consultar a los partidos políticos.

Durante rueda de prensa, declaró que ningún contendiente a la presidencia municipal de Puebla está obligado a debatir, ya que el INE sólo organiza este tipo de encuentros con los perfiles que participarán por la gubernatura.

«No es la negativa a debatir, es parte del espíritu del movimiento, la negativa es a ceder los caprichos del chico consentido Mario Riestra, talante autoritario del morenovallismo». Leobardo Rodríguez Juárez Vocero del candidato José Chedraui Budib

En ese sentido, Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de campaña de José Chedraui, señaló que los candidatos que se posicionan en segundo lugar en las encuestas son los que siempre exigen debates, a fin de impulsar su campaña de cara a las elecciones.

Aseveró que la contienda no sólo consiste en debatir frente a la cámara de televisión, sino también en recorrer y escuchar las necesidades de toda la ciudadanía, como lo ha hecho José Chedraui, dijo.

«No le toca a Mario Riestra estar decidiendo cuando, es el Consejo General, la máxima autoridad de un organismo autónomo lo que nos va a decir» recalcó.

Cabe destacar que el INE invitó a los contendientes a la presidencia municipal de Puebla a debatir, tras la petición de Mario Riestra Piña, de la alianza Mejor Rumbo para Puebla. No obstante, este encuentro no se realizó porque dos de los candidatos no confirmaron su asistencia.

Foto: Agencia Enfoque

