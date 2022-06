Chef mexicano exhibe a influencer que pidió comida gratis a cambio de publicidad: «no sabía que tragar gratis era trabajar»

El chef mexicano Edgar Núñez exhibió a la influencer colombiana Manuela Gutiérrez por querer comer gratis en uno de sus restaurantes a cambio de menciones en redes sociales.

A través de las redes, el chef mexicano evidenció a la influencer, quien le propuso mencionar su restaurante en sus historias de Instagram si le daba reservaciones para ella y su novio. Esto no cayó en la gracia de Núñez.

«Ajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar», ironizó al referirse a la propuesta.

Edgar Núñez es un reconocido chef mexicano dueño de dos restaurantes: Sud777 y Comedor Jacinta. Éste último es reconocido como uno de los mejores restaurantes de América Latina.

Luego de quejarse de los influencers, el chef pidió reflexionar en el papel que juegan. Dijo que deberían mejorar la vida sin pedir nada a cambio, incluso etiquetó a su padre como su mejor y primer influencer.

Por su parte, la influencer mencionada aseguró que el chef mexicano ya la tiene bloqueada de sus redes sociales. Defendió también su trabajo al asegurar que ella es creadora de contenido.

«Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios nos pagan, y muchas veces es normal que uno les escriba «, aseguró.

A través de una serie de historias en su Instagram, la influencer también pidió disculpas a Edgar Núñez. Sin embargo, aseguró que ella no actuó de mala manera.

«Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención», mencionó. Al mismo tiempo, anunció que próximamente vendría a México.