Chiapas acogerá cumbre sobre migración el 22 de octubre

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador anunció que Chiapas albergará el 22 de octubre una cumbre sobre migración con mandatarios de 11 países de Latinoamérica.

AMLO ya invitó a la cumbre sobre migración a los mandatarios de Ecuador, El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá.

El presidente dijo que «nada más me falta hablar» con los presidentes de Guatemala y Colombia, «todos los demás me han confirmado que van a asistir».

«Lo que vamos a tratar entre nosotros es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos», añadió.

Respecto al conflicto palestino-israelí, AMLO no tomó partido y se limitó a decir que su gobierno estaba a favor de la paz e instó a Naciones Unidas a convocar una asamblea de sus miembros para buscar una resolución al enfrentamiento.

López Obrador reafirmó la postura de México frente a los conflictos internacionales, estipulada en la Constitución:

“Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Nosotros sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir: la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento»