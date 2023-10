AMLO propone a Héctor Vasconcelos como embajador en la ONU

Andrés Manuel López Obrador propuso al senador Héctor Vasconcelos como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la salida de Juan Ramón de la Fuente.

El pasado 13 de septiembre, De la Fuente confirmó que su labor como embajador de México ante la ONU había terminado, después de cuatro años y medio

El presidente López Obrador resaltó que De la Fuente “hizo un trabajo de primera” representando a México en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En su conferencia matutina de este lunes, el jefe del Ejecutivo enfatizó que “se presentaron muy buenas iniciativas, hizo muy buen trabajo”.

López Obrador detalló que De la Fuente aún acudirá en representación de México a un encuentro para evitar el uso de armas nucleares, antes de dejar su cargo en la ONU.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República ha emitido el siguiente mensaje respecto al conflicto en Israel: pic.twitter.com/syfxewNAfs — Héctor Vasconcelos (@HVasconcelos_) October 9, 2023

«Gente preparada»

Sobre Héctor Vasconcelos, el presidente López Obrador dijo que «va a ser propuesto en su momento» porque todavía está trabajando como senador.

“Siempre ha estado con nosotros, es senador de la República, es una gente muy preparada”, agregó.

Vasconcelos obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, hizo la maestría en en la Universidad de Cambridge y terminó el doctorado en la Universidad de Oxford.

Al mismo tiempo, tiene estudios musicales en los conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra, Suiza.

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador del Centro de Estudios Políticos.

Entre otros cargos, fue director general del Festival Internacional Cervantino y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

Ha sido secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, presidente de la fundación Friends of The Arts of Mexico y director general de Operalia ’94.

Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores como coordinador general de asuntos especiales; posteriormente se desempeñó como cónsul de México en Boston y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia.

En 1985 obtuvo el premio Rey de España por la serie de televisión «En busca de México».

Ha militado con AMLO desde 2006 como secretario de asuntos internacionales y miembro del consejo consultivo de Morena. Además, fue candidato de este partido a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo.

