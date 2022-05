Chidiac comparecerá en caso de Arturo N, si Fiscalía lo llama

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, afirmó que ya fue notificado por la Fiscalía General del Estado (FGE), de Puebla, respecto al auto de formal prisión contra el periodista Arturo N.

Precisó que aún no ha sido llamado a comparecer contra el director de Diario Cambio, Arturo N, a quien demandó en mayo de 2015 por el presunto delito de extorsión, sin embargo, adelantó que de ser llamado acudirá a la FGE.

“Mis abogados han estado pendiente, ya hemos sido notificados, aún no se inician los trabajos en los que no citen, pero lo haremos en su momento; ya fuimos notificados del auto de formal prisión, al final él ya está en la cárcel, y ahora que enfrente lo que hizo”

A su vez, el legislador descartó presentar más denuncias por el presunto delito de daño moral, pues afirmó que “serían cerca de 200 carpetas de investigación” en contra del periodista, a quien acusó de estar coludido con el diputado federal Ignacio Mier y el exgobernador del estado, Rafael Moreno Valle.

Agregó que Arturo N evadió sus obligaciones fiscales como director de Diario Cambio, pues argumentó que no demostró el origen del dinero con el que se construyó el edificio en el que se encuentran las oficinas de dicho periódico.

Además, indicó que el inmueble está ubicado en un predio que presuntamente es propiedad de Arturo N, el cual dijo, no cuenta con las licencias pertinentes.

“Hoy me estoy enterando que el periódico Cambio está en un terreno el cual es propiedad de Arturo Rueda, es un edificio que no tiene licencia de construcción, ni la autorización de protección civil, no tiene licencia de funcionamiento, está registrado como predio baldío, ha evadido fiscalmente el origen del dinero con el que se construyó, a eso está acostumbrado Rueda; entonces, que no acuse a los demás de lo que él hace, para muestra un botón, el león cree que todos son de su condición, él está acostumbrado a las colusiones”