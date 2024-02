Chidiac rechaza que suplente lo sustituya en el Congreso local

Tras confirmar su licencia al Congreso local para asumir un espacio en el gabinete estatal, el diputado local Jorge Estefan Chidiac advirtió que no permitirá que su suplente ocupe la curul durante su ausencia.

Lo anterior, pues el permiso que solicitará al pleno será de 28 días y el reglamento interno del Poder Legislativo estipula que en este caso no es necesaria la protesta del legislador sustituto.

En entrevista, Estefan Chidiac justificó la decisión de dejar vacío el espacio y rechazó que sea un bloqueo en contra de su suplente, Jose Ambrosio Corona Carbarín, pues justificó que los diputados tienen derecho a solicitar licencia «como les convenga».

El expriista criticó que su suplente fue una designación directa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pues aseguró que no conoce a su compañero de planilla y que «lo metieron ahí como amigo del CEN del PRI».

Corona Carbarín es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y secretario Técnico del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, asociación del tricolor.

Estefan Chidiac dejará la diputación, sin permitir su reemplazo, ahora que llegará al gabinete del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, luego de su expulsión del PRI.

Sobre este asunto, el diputado refirió que hay un juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) por su expulsión del tricolor, ya que no tuvieron derecho de audiencia ni fueron notificados de la sanción.

La dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, expulsó a Estefan Chidiac junto a otros cinco diputados, por renunciar a la bancada priista en el Congreso poblano.

El legislador recriminó al CEN por ignorar su carta de renuncia y promover la expulsión, pues aseveró que «nadie lo expulsa» y defenderá su derecho constitucional a la libre asociación.

«A mí no me expulsa nadie, yo me salgo solo, yo no necesito que me expulsen, si no soy un niño que se porte mal, soy bastante maduro y grandecito»

Jorge Estefan Chidiac

Diputado local