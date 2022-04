Chihuahua y Coahuila resuelven crisis fronteriza con Texas

Los gobiernos de Chihuahua y Coahuila resolvieron con el de Texas, Estados Unidos, la crisis generada por las medidas adicionales impuestas por el mandatario Greg Abbott a la revisión de vehículos de carga en la zona fronteriza.

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, y Miguel Riquelme, de Coahuila, firmaron por separado acuerdos bilaterales en materia de seguridad y migración con su homólogo de Texas, Greg Abbott, con el que se terminan las revisiones exhaustivas a camiones por la frontera común.

En conferencia conjunta en Texas, Abbott reconoció los esfuerzos de la mandataria de Chihuahua y la sólida coordinación que han tenido desde el inicio de su gestión y que permitieron llegar a este acuerdo, a través del cual la policía de ese estado regresará a las inspecciones aleatorias en la franja fronteriza. Ahí, María Eugenia Campos acordó trabajar con el gobierno de esa entidad estadounidense.

Entre los pactos alcanzados está asegurar que los vehículos que crucen cumplan las normas de seguridad aplicables a cada estado, así como desarrollar un trabajo coordinado para reducir el tráfico de personas y contrabando de fentanilo y otros narcóticos en la frontera y entre los puertos de entrada.

También, detener el flujo de migrantes procedentes de más de 100 países que ingresan a Texas de manera ilegal a través de Chihuahua, incluyendo la provisión de recursos para responder a las áreas de conflicto, según las vaya identificando el Departamento de Seguridad Pública de esa entidad de EU.

Más tarde, el mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que “a partir de este momento se levantan las revisiones exhaustivas que el gobierno de Texas estaba realizando a todo vehículo de carga, lo cual hará más ágil el comercio binacional”, tras su reunión con Abbott.

Apenas el martes, los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, Miguel Riquelme, solicitaron una reunión con Greg Abbott para dialogar acerca de las medidas en la frontera común y alcanzar acuerdos similares al de Chihuahua con el gobernador Abbott, en el que los mandatarios mexicanos se comprometen a elevar sus medidas de seguridad para vehículos comerciales y de esta manera buscar que el flujo de tráfico fronterizo se normalice. El encuentro con García Cabeza de Vaca podría llevarse a cabo hoy.

El gobernador de Tamaulipas remarcó que la inspección de tráileres en la frontera ha generado pérdidas millonarias para empresas mexicanas y de EU.

Además, detalló que la situación en la frontera también tiene que ver con la “molestia” de Greg Abbott por la presencia de migrantes, lo que impacta directamente en la relación con EU.

“Tiene mucho que ver la situación de la relación que se tiene entre Texas y Washington; si bien es una situación doméstica, la realidad es que nos está afectando a ambos lados de la frontera. Pareciera ser que sí hay un malestar también por parte del gobierno de Texas por la situación de migrantes que se está dando en la frontera sur de Estados Unidos”, apuntó, en entrevista con Radio Fórmula.

En la misiva enviada por García Cabeza de Vaca y Riquelme se detalla que las nuevas medidas de inspección están creando estragos y problemas económicos en ambos lados de la frontera, por lo que pidieron reconsiderar las inspecciones, ya que les preocupan los altos costos de logística, el daño ambiental y los problemas de la cadena de suministro, que son subproductos de estas inspecciones.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que seguirá la operación lone star, que comprende, entre otras cosas, la revisión exhaustiva de los camiones de carga procedentes de Estados Unidos.

Además, aseguró que “hasta que el presidente Biden haga cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso, Texas intensificará y utilizará sus propias estrategias para asegurar la frontera y negociar con México para buscar soluciones que mantengan seguros a los texanos, e hizo referencia al acuerdo que estableció con el gobierno de Nuevo León, donde el gobernador de la entidad, Samuel García, se comprometió a colocar del lado del territorio mexicano un punto de revisión para los camiones de carga.

“Este histórico memorando de entendimiento entre Texas y Nuevo León es un paso importante en los esfuerzos del estado de la estrella solitaria para asegurar la frontera en ausencia del gobierno federal (de EU)”, puntualizó Abbott.

En este escenario, la delegación en Reynosa de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que los empresarios autotransportistas están dispuestos a dialogar.

En entrevista televisiva, el presidente de la Canacar Reynosa, Édgar Zamorano, aseguró que hay pérdidas de ocho millones de dólares por hora, ya que las inspecciones continúan en los cruces fronterizos entre Tamaulipas y Texas.

Mencionó que los transportistas deben pasar hasta por cuatro filtros, lo que implica permanecer, por lo menos, 24 horas para ingresar al país vecino. Un primer filtro es la aduana mexicana y, el segundo, la aduana estadounidense.

Le siguen la inspección de transportes en EU (FDA) y, por último, la del Departamento de Seguridad de Texas, quienes hacen las revisiones exhaustivas.

Ven campaña política en acciones de Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott, está en campaña y parte de su estrategia para las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos estará basada en el tema migratorio, ya que busca reelegirse, consideraron analistas internacionales.

“Él está en una campaña, en una campaña política. Es gobernador de Texas, entonces (…) en realidad lo que quiere hacer es una campaña”, aseguró el internacionalista Fausto Pretelin.

Con esto, el gobernador texano de 64 años de edad busca que el centro neurálgico de su campaña sea decirle a todo el país sobre las dificultades que atraviesa su administración en este tema.

“Esto es, de alguna manera, como una campaña bandera, cuyo eje central es la migración”, aseguró e incluso recordó que Abbott, quien gobierna Texas desde el 2015, ha amenazado con llevar a migrantes a la capital estadounidense para demostrar a la Casa Blanca todo el proceso de recepción y las dificultades.

El pasado 6 de abril, Greg Abbott anunció una serie de acciones para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, a raíz de la decisión del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de poner fin a las expulsiones migratorias bajo el Título 42.

“Este acercamiento de la fecha, que es en mayo, ha puesto muy molesto, en este caso, al gobernador de Texas, porque continuará avanzando el número de migrantes hacia su región”, agregó Pretelin.

El mandatario de Texas ordenó la detención e inspección de todos los tractocamiones y autobuses que cruzan desde México hacia Estados Unidos, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego ilegal de drogas e indocumentados .

Las inspecciones se implementaron en los cruces fronterizos de Zaragoza-Ysleta; Córdova-De las Américas; Colombia-Laredo; Reynosa-Pharr, lo que generó que el flujo comercial y las cadenas de suministro se vieran afectadas.

Debido a la cercanía de Abbott con Donald Trump, Pretelin comentó que esta estrategia tiene “las huellas digitales” del expresidente estadounidense.

“La migración para demócratas y republicanos siempre ha sido incontrolable; el mejor ejemplo es el del 2001, con los ataques terroristas del 11 de septiembre; a partir de ahí, prácticamente sean demócratas o republicanos, los presidentes no han logrado sacar en el Congreso una reforma migratoria congruente con la realidad”, señaló el especialista.

También dijo que Abbott es un claro opositor de cualquier política de Joe Biden, al “bracear a contracorriente”.

Consultada al respecto, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, coincidió en que la inspección tiene que ver con la política de cancelación del Título 42, ya que es una respuesta de Abbott en contra de Joe Biden, pues teme que los ingresos ilegales de personas aumenten.

“Quien dijo lo de la migración fue directamente el gobernador de Texas, ya que según él hay amenazas por la cancelación del Título 42. Greg Abbott dijo que enviaría a Washington autobuses con indocumentados para que fuera Joe Biden quien los atendiera. El gobernador dijo que hace la medida porque mencionó que tiene que frenar la entrada de armas, drogas y migrantes”, aseguró.

La activista también insistió en que es un tema político y de reelección, porque trata de hacer ver que el gobierno de Biden no ha sido eficiente y sí ha sido de puertas abiertas a la migración, y por ello lo hace, para mostrar un contrapeso.

“Lo hace también para hacer menos las promesas de Biden, porque es cada vez más lejano el tema de una reforma migratoria. Uno de los grandes temas de crítica de los republicanos es la migración y en eso se van a colgar”, señaló.

Pretelin agregó que, en esta administración, el desacuerdo en el tema migratorio entre ambos partidos va a persistir.

“Los demócratas no lo han manejado bien. Hay que decir que ni Biden, a pesar de que tanto criticamos a Trump; no ha logrado pasar en el Congreso una reforma migratoria y parece que no lo logrará, porque ya es un año electoral”, expuso.

Transportistas pierden 7 mdd cada hora

La Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa aseguró que en cinco días de revisiones en la frontera con Estados Unidos, han perdido siete millones de dólares por hora, por lo que piden mayor agilidad y apoyo del Gobierno federal, ya que diariamente dos mil 700 camiones cruzan hacia ese país desde México.

En entrevista con La Razón, Anel Castilla, asesora jurídica del organismo, explicó que se han visto afectados por pérdidas económicas, como de mercancía, ya que las afectaciones son millonarias desde hace cinco días.

“Están bien las revisiones, pero son unos tiempos exagerados, ya que se están tardando hasta una hora en revisar cada camión, y es mucho tiempo porque diariamente llegan a pasar hasta tres mil camiones, lo que retrasa directamente en nuestras operaciones”, indicó.

La Razón publicó ayer que por tercer día consecutivo, continuaron las afectaciones en la frontera norte con Texas, EU, por las exhaustivas revisiones a camiones de carga que impuso el gobernador Greg Abbott, impactando directamente a los sectores de alimentos agrícolas, avícolas y silvícolas; además del manufacturero, presionando los precios del consumidor del otro lado de la frontera.

De acuerdo con la organización, la revisión de camiones tiene tintes políticos entre el gobierno de Texas y el de Estados Unidos, situación que ya afectó al comercio exterior con México, al restarle fluidez a las operaciones comerciales, además de lesionar el T-MEC.

Por esta situación, solicitaron la ayuda del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a fin de que ayude a buscar solución a este grave problema.

Además, por los tres días de inspección ya se afectó de manera negativa a un total de dos mil 214 millones de dólares en comercio bilateral, por ello la organización aseguró que es necesario el apoyo del Gobierno a fin de superar la problemática lo más pronto posible, para que las pérdidas no aumenten, ni se afecte tampoco las mercancías, ya que la mayoría de ellas son perecederas y de consumo básico en EU.

Senadores rechazan medidas de control fronterizo

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado rechazó las medidas de control fronterizo unilaterales adoptadas por el gobernador de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, lo que ha afectado las cadenas de suministro, miles de empleos y la calidad de vida de las personas de ambos lados de la frontera.

A través de una carta que el órgano legislativo envió a Abbott y a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, demandó que se restablezcan las condiciones habituales de vigilancia en el comercio.

Admitieron que ambas naciones enfrentan importantes desafíos, por la dinámica social y económica que se realiza a diario.

“Es imperativo continuar trabajando en la construcción de soluciones conjuntas a las problemáticas que compartimos, tales como la migración y el tráfico ilícito de sustancias tóxicas”, indicaron.

Subrayaron que la frontera entre México y EU es el territorio con más movimiento en el mundo, por la movilidad humana, el intercambio de bienes y servicios, y particularmente en el caso de Texas, el flujo comercial representa alrededor de 442 mil millones de dólares, en una frontera de mil 900 kilómetros y con 28 cruces internacionales.

