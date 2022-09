Chile conmemora 49 años del golpe de Estado contra Salvador Allende

Las calles en Chile se llenaron de centenares de personas que salieron este domingo 11 de septiembre, para conmemorar 49 años del golpe de Estado de 1973, donde se impuso una dictadura en el país, homenajeando a la figura de Salvador Allende, encabezado por el presidente Gabriel Boric en una jornada marcada, por los hechos de violencia aislados.

Las personas salieron a manifestarse y rememorar un día trágico para su país, con el recuerdo de aquellos que no están, los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, pidiendo con mensajes de no repetición, y no más violación de los derechos humanos en el país chileno.

“Fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos su paradero, a quienes sufrieron persecuciones, humillaciones y exilios, a quienes en los largos años de la dictadura civil y militar cayeron víctimas de la represión” Gabriel Boric

Presidente de Chile

El mandatario, contrario a gobiernos anteriores, realizó un acto solemne celebrado en el Palacio de la Moneda, dando un mensaje conmemorativo a la figura de Salvador Allende.

“Frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos” Gabriel Boric

Presidente de Chile

El mandatario manifestó que atraviesan un momento difícil tras las elecciones del pasado 4 de septiembre y la contundente victoria del rechazo a un nuevo texto Constitucional por un 62% de los ciudadanos.

Boric resaltó que su gobierno sigue comprometido con los cambios que la sociedad chilena demandan en torno a reducir las desigualdades del país.

