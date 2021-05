“Chingar” y “bonito” al INE y al Tribunal, promete Félix Salgado

Por Lorena Vázquez

Parece que el excandidato a gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, no tiene pensado “soltar” al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), luego que le fuera retirada la candidatura.

Hoy, Salgado Macedonio, prometió ni más ni menos que «chingar» y «bonito» al Instituto Nacional Electoral, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el Senado de la República.

«A ellos se les olvidó que soy senador de la República con licencia, y me van oír mi pico en la tribuna, y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito,. Ahí nos vamos a ver las cara, el INE y el Trife (sic), yo ya les dije (…); felicidades, Lorenzo, esta será la última elección que organice el INE y así va a ser ¿verdad?»

Fue durante un mitin en el Parque de la Reina, en Acapulco, Guerrero, donde Salgado reprochó que la ley no permite que él pueda impugnar la decisión del Tribunal Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Repudió que la ley también le prohíbe ampararse, ante la decisión de las autoridades electorales de negarle la candidatura debido a no entregar sus gastos de precampaña.

Salgado Macedonio, una vez más, reiteró su inconformidad por el monto de dinero que al final fue factor decisivo para que perdiera la campaña; aseguró que Facebook le paga a él por los videos y fotos publicadas en su cuenta.

«Yo no le pago a Facebook, Facebook me paga, eso no sabía el INE, bueno, yo no necesité pagar publicidad»

Félix Salgado Macedonio

Senador por Morena