Chris Cornell: se cumplen 5 años sin una de las mejores voces del grunge

La fatídica noche del 18 de mayo de 2017 Chris Cornell se ahorcó en el baño de un hotel. La estrella del grunge tenía 52 años cuando decidió terminar con su vida después de ofrecer un concierto en la ciudad de Detroit, Estados Unidos.

Chris Cornell fue una de las figuras más influyentes del rock alternativo. Tuvo una vida marcada por el virtuosismo, pero también por la ansiedad y el abuso de sustancias. Su timbre de voz, oscuro y áspero, y su capacidad de alcanzar notas agudas, llevaron su figura hasta generaciones que no habían visto la luz cuando cantaba sus primeras estrofas.

Christopher John Boyle, mejor conocido como Chris Cornell, fue líder de las bandas de Audioslave, Soundgarden y Temple of the Dog. Fue uno de los primeros en interrumpir en la escena del grunge, el género que definiría el rumbo del rock en los 90.

Soundgarden fue punta de lanza para legendarias agrupaciones como Nirvana y Pearl Jam. «Black Hole Sun» fue un himno en aquella época, con el que Cornell logró dominar la escena con un timbre de varias octavas. El video de esta canción ganó el Premio MTV en 1994 y dejó una innolvidable imagen en la memoria colectiva.

«Chris Cornell dibujó en sus canciones la oscuridad y belleza de la vida en Seattle. Chris significa mucho para mí hoy, ya que confió en mí para tocar en Temple of the Dog. Me hizo un sueño realidad al tocar en canciones tan bonitas», dijo Mike McCready tras la muerte de Cornell.

Sin embargo, detrás de todo ese talento y éxito, Chris Cornell tenía un problema con las adicciones y la ansiedad. En el ocaso de los 90, el cantante reconoció publicamente que tenía un problema con el alcohol.

Después de la muerte de Chris, su viuda, Vicky, junto con su familia demandaron al médico que por años atendió al músico. Esto a pesar de que la autopsia concluyera un deceso por ahorcamiento.

«Recetó repetidamente y de forma peligrosa sustancias controladas que alteran la mente que dañaron a Cornell y lo llevaron a tener comportamientos impulsivos peligrosos que él no fue capaz de controlar». Fue el argumento que presentó la familia en la demanda por negligencia contra el doctor Robert Koblin.

Un día antes de suicidarse, Cornell ofreció un concierto con la Soundgarden en Detroit. Los asistentes notaron un comportamiento diferente en el cantante. El fotógrafo de la revista People, Ken Settle, dijo que daba la impresión de una persona feliz.

Al día siguiente se dio a conocer la noticia de su muerte a los 52 años de edad. El reporte toxicológico reveló que el intérprete tenía varias drogas en su sistema.

