Christian Nodal a punto de quitarse la vida por traumático evento con Cazzu

El cantante Christian Nodal compartió detalles sobre el difícil nacimiento de su hija, revelando momentos angustiantes y pensamientos desesperados durante el parto.

En una entrevista con el programa «Noche de luz», Nodal describió cómo él y su pareja, Cazzu, vivieron un momento crítico durante el parto de su hija Inti en 2023.

Nodal relató que el evento fue traumático para su pareja, ya que primero salió el cordón umbilical y luego la cabeza de la bebé, lo que llevó a complicaciones. En medio de esta situación, el cantante de regional mexicano confesó que llegó a considerar quitarse la vida si perdía a Cazzu y a su hija.

“Es el peor sentimiento en mi vida. Yo estaba: Dios, por favor, nunca te pido nada, no me hagas esto… ‘Este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola’… (apunta a la cabeza)”, dijo Nodal.

Afortunadamente, el desenlace fue favorable, pero el recuerdo de este episodio sigue siendo impactante para el cantante. Nodal también reflexionó sobre su papel como padre, admitiendo que no se veía en esa posición hace unos meses.

Además, compartió detalles sobre su relación con Cazzu, destacando su admiración por la cantante argentina.

“Ella llegó en una etapa en la que estaba más tranquilo, sólo tenía una vida más desordenada, no tenía donde vivir y andaba como loquito de aquí para allá. Llegó en un buen momento, ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho, un mujerón”, apuntó Nodal.

