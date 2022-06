Ciclistas reclaman muertes viales, no somos una cifra más

Un grupo de ciclistas de la ciudad de Puebla protestaron por las muertes viales de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, ante la falta de infraestructura, además de señalar que los automovilistas no respetan su derecho a usar las vialidades

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, los denunciantes reclamaron que en lo que va de 2022 van 10 muertes de ciclistas, quieres eran trabajadores que utilizaban el vehículo para conducir a su trabajo.

Entre los fallecidos recordaron a Rafael, adulto mayor, quien murió el pasado 27 de mayo, cuando un metrobus de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) lo embistió en la diagonal Defensores de la República.

En el citado bulevar, a la altura de la calle Vicente Guerrero, los ciclistas cerraron la circulación vehicular, para colocar una bicicleta blanca, en protesta por la muerte de Rafael y otros nueve de sus compañeros, quiénes solo usaron la calle para trasladarse.

Manifestación de ciclistas. Foto: Agencia Enfoque.

Reclamaron el estatismo por parte de las autoridades, a una semana del aparente homicidio, pues a la fecha se desconoce si hubo algún proceso contra el conductor del RUTA.

Denunciaron que en el Día de la Bicicleta la ciudad carece de infraestructura para los conductores, a pesar de que -afirman- es el medio de transporte más efectivo, económico y ecológico.

«No somos un número más, hoy en el día mundial de la bicicleta, no quiero festejar que me muero aquí, quiero festejar que vivo en ella, no quiero colocar una bici blanca más, no quiero llevar un registro de muertos ciclistas, quiero que nuestro día a día sea más seguro, que más personas utilicen como medio de transporte la bicicleta» añadieron los quejosos.

El grupo ciclista recordó a las 10 personas que fallecieron en siniestros viales en lo que va del año, gente «que iban a trabajar, recoger a sus hijos, tomar las calles de manera seguida para llevar un sustento a tu casa».

En Nopalucan, falleció Vicente Canuto, de 55 años, frente a la empacadora San Marco, embestido por una motocicleta; Juan Manuel Salazar, de 60 años, en la cuchilla del Periférico, a causa de un vehículo que huyó y una víctima desconocida en el cruce Circuito Juan Pablo II.

«Don Rafa Vive» Foto: Agencia Enfoque.

En la carretera de Acatzingo-Huixcolotla, murió un hombre de 50 años; a sus 23, Zenón perdió la vida cuando pedaleaba en la carretera federal Tehuacán, al igual que Celerino, de 55 años, en la carretera a Izúcar.

Un ciclista desconocido falleció en Tehuacán, en bulevar Socorro Romero, mientras que el más reciente caso fue el de Rafael, en la diagonal Defensores de la República, por una unidad del RUTA.

Tras colocar la bicicleta blanca, los jóvenes escribieron 27/05/2022, en el lugar donde el señor murió, además de la leyenda «Don Rafa vive» en la vialidad.