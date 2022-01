Ciclistas se manifiestan por retiro de ciclovía Hermanos Serdán

Decenas de ciclistas organizaron una rodada en el Centro Histórico, para exigir mejores opciones de movilidad en Puebla capital, pues denunciaron que las existentes son inseguras e insuficientes. También solicitaron hablar con las autoridades estatales para conocer las razones del retiro de la ciclovía elevada del Bulevar Hermanos Serdán.

Reconocieron que las obras actuales para los ciclistas y peatones “están mal hechas” y no existen opciones de movilidad incluyente. Sin ánimo de defender la obra morenovallista, señalaron que si se destinaran más de 200 millones de pesos para el retiro de la estructura, el recurso podría usarse para construir nuevas ciclovías a nivel de piso.

Yaociwayolistli, ciclista e integrante del colectivo feminista Chikciwaj, comentó que la intención de esta rodada es que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta; así como el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, presenten los estudios previos con los que se tomó la decisión de retirar la vía elevada.

Lamentó que este tipo de decisiones se tomen sin consultar a la ciudadanía, ni a los usuarios, y que los asesores de las actuales administraciones sólo trabajen “al vapor”.

Recordó que defenderán la obra hasta que se instale una nueva ciclovía a nivel de piso en el Bulevar Hermanos Serdán, que tenga un diseño adecuado, cumpla con medidas de seguridad y sea útil para todos los usuarios, ya que generalmente son usados por peatones para evitar algún accidente vial.

“Dicen que la van a quitar porque según es insegura y nadie la usa. Hasta nos retaron a que la usemos dos veces al día por dos meses. No ven a nadie porque el movimiento es en la mañana, cuando la banda va a trabajar y tiene que usar la ciclovía porque no hay otra cosa. No defendemos la estructura elevada, tampoco. Nos vemos obligados a usar eso, que no tiene las medidas necesarias para su uso, porque no hay otra cosa,” explicó la activista.