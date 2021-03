Con un ciclorama, celebran el Día de la Visibilidad Trans

La Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género en Puebla es única en su clase, se encarga, como su nombre lo indica, de promover la igualdad de género (puedes consultar más sobre sus funciones aquí). Cuenta con material de consulta (con temas referentes a Nuevas Masculinidades, Manuales de Intervención de Violencia, entre otros), capacitaciones para público general y funcionarios públicos, la Gaceta Correveidile (la cual contiene información relevante de forma ligera y visualmente atractiva), la red de apoyo No Estás Sola, entre muchas otras cosas.

En esta ocasión, y para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, presentan un Ciclorama, el cual consta de cuatro mesas de trabajo en las que se abordarán temas como: discriminación y violencia institucional, la aprobación por parte del Congreso del Estado de las reformas al código civil para garantizar el derecho a la identidad a personas trans conocida como “Ley Agnes”, discriminación trans y la lucha de colectivos e integrantes de la sociedad civil y su papel para garantizar el derecho a la identidad.

Las mesas de trabajo serán transmitidas a través de Facebook Live en: Puebla Mujeres. Contará con la participación de organizaciones especializadas en materia de derechos humanos de la población trans de México, como Musas de Metal, México Igualitario y Coalición Agnes Torres, también activistas: Tuss Demian Fernández, Nina Torres Valencia, Siobhan F. Guerrero, Marco Antonio Moreno Rosado y Gabriela Chumacero.

Aquí puedes ver la cartelera para las mesas virtuales que se llevarán a cabo a cargo de la SIS para conmemorar y concientizar a la gente sobre la Visibilidad Trans:

Desde 2009, el 31 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. La propuesta surge de la Rachel Crandall, activista trans y cofundadora de la Organización Transgénero Michigan; su idea era invitar a la gente a reflexionar y concientizar respecto a la violencia, invisibilización, discriminación, estigmas y prejuicios alrededor de la comunidad trans, que sufre de crímenes de odio a causa de su identidad de género (Psicología UNC), acciones que suceden aún pese a la sociedad actual en que vivimos.

Campaña Libres e Iguales – Naciones Unidas: celebra la visibilidad trans

La palabra Trans es un término paraguas que hace referencia a toda la gente que no está conforme con el Género (construcción de características socioculturales que determinan los roles sociales de las personas conforme al sexo definido al nacer) que le fue asignado al nacer respecto al Sexo (conjunto de características biológicas, anatómicas y fisiológicas que establecen el binarismo entre mujeres y hombres).

Mientras que una persona Cisgénero acepta y está conforme con la imposición de su género, una persona Trans no.

De acuerdo a las letras “TTT” en las siglas LGBTTTI se refieren a las personas transgénero, transexuales y travestis. Trans es una persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer, y que hace una transición a otro u otros. El género es performativo: son ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres. No se nace hombre o mujer; se aprende a serlo. La identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma. Las personas trans pueden adecuar su género a lo masculino o a lo femenino, o no. Reconocer la realidad trans implica reconocer que, por un lado, hay estereotipos construidos desde un sistema patriarcal sobre lo masculino y lo femenino. Y por otro lado, que no todas las personas se identifican con la construcción de género que les fue asignada al nacer, pero eso no implica necesariamente asumir la identidad del “otro” género, sino que cada persona se construye a sí misma.