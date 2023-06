Científicos mexicanos desarrollan biomarcadores con IA para detectar Alzheimer

Científicos mexicanos desarrollan una herramienta tecnológica que, a través de biomarcadores e inteligencia artificial (IA), es capaz de detectar de manera temprana la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia en el orbe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En entrevista con Xinhua, Jesús Alejandro Acosta Franco, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN, universidad) de México, indicó que este avance tecnológico, sin precedentes en la literatura científica, automatiza el análisis de los movimientos corporales de rendimiento cognitivo y funcional humano.



“Una de sus características es que es un método no invasivo, es decir, que no daña al paciente y que no utilizan ningún tipo de fármaco para apoyar al diagnóstico temprano de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa”

Jesús Alejandro Acosta Franco

Investigador del IPN de México