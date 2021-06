Cierre de las campañas electorales deja los peores ridículos de candidatos

Para esta última edición de los peores ridículos de candidatas y candidatos, a horas de que concluyan las campañas y a tres días de la jornada electoral, enlistamos aquellos que durante los últimos días se han convertido en el hazmerreír nacional.

Y es que para este listado, los “golpes” de las campañas han sido tanto propios como desde otros frentes; incluso, algunos ridículos sin querer.

Además, en esta ocasión vamos del ridículo que sólo da pena ajena hasta aquel que podría terminar en demanda.

Si no fuera humilde, ¿podría hacer esto?

Se trata de ni más ni menos que el candidato a la alcaldía de Puebla por la alianza PAN, PRI y PRD, Eduardo Rivera… Pérez (hay que aclararlo porque… ah no, nos informan que siempre sí es el único Lalo Rivera en la contienda).

Pues este candidato muy quitado de la pena se sentó en una banquetita, se quitó sus zapatos y comenzó a lustrarlos.

La imagen es el clásico “si no fuera humilde, ¿podría hacer esto?”, pues no se sabe por qué lo hizo, pero al parecer fue sólo para dejar en claro que es una persona muy humilde, tan pero tan humilde que no le avergüenza darle bola a sus zapatos en plena calle.

Paty Yunes, Lord de los Sith de Veracruz

Esta obra de arte de la comedia mexicana se le ocurrió a Paty Yunes, candidata del PAN a la alcaldía de Veracruz.

Aunque ella no sale en el promo, se trata de dos valientes actores —dicen que egresados del CEA de Televisa— que combaten a lo Star Wars con sables de luz.

Sin embargo, en el clímax de la batalla se detienen para conversar sobre el futuro de su ciudad y uno de los guerreros, El Güero Skywalker, le pide al Loco Kenobi detener su combate y mejor marcar su voto en la boleta… a favor de la panista.

Estamos listas y listos para defender a nuestro puerto de las dark forces. 🚀 pic.twitter.com/b0E3DMBjBS — Paty Lobeira de Yunes (@PatyYunes) May 30, 2021

La mente de Tinieblas durante el debate

Este oscuro pasaje ocurrió durante el debate de la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, cuando el luchador y candidato El Tinieblas, alias Manuel Leal Navarro, no supo responder a la pregunta “¿cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ en la alcaldía?”

Ni la máscara pudo ocultar que el candidato no tenía la más mínima idea de lo que le habían preguntado. Pasaron 12 eternos segundos de silencio incómodo hasta que la moderadora le preguntó si quería que le repitiera la pregunta… y se la repitió.

Otros diez largos segundos de incomodidad y esa evidente búsqueda, adentro de la cabeza, de la respuesta. Y respondió diciendo que “iba a proteger a las mujeres”.

▶️ Tinieblas ofreció disculpas a la comunidad LGBT+.



Comentó que no escuchó ni entendió la pregunta.pic.twitter.com/fixFuem1jr — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) May 24, 2021

Samuel García y su banda

Tenemos que empezar preguntándonos qué pensaría el maestro Celso Piña si vivera; ver a su Ronda Bogotá y a los tantas veces declarados “antisistema” como Genitallica y el buen Jonaz de Plastilina Mosh cantando a la orden de un político como Samuel García, imagen del clasismo y el racismo.

En fin, este ridículo no es tanto por el candidato —aunque también verlo cantar y “rockear” es bastante triste— sino por las bandas y personajes que accedieron a grabar un promo para él e impulsarlo como candidato a la gubernatura de Nuevo León.

Dicen los memes de redes sociales que hasta a los más rockeritos y antisistema les da el hambre.

“Dedo para todos los políticos”

Es la cereza fresca en este asqueroso pastel llamado campañas electorales, pero al final, es una linda historia:

Comenzó cuando el candidato a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila, cambió la letra de la famosa canción de Molotov “Voto Latino”. En su versión, el candidato canta “Voto Masivo” con otras personas que según dicen los medios hidrocálidos son artistas locales.

El video comenzó a hacerse y viral y llegó hasta los oídos de la banda, que de inmediato reaccionó y de la manera en que sólo ellos saben:

“Morena los vamos a denunciar por violar los derechos de nuestras rolas sin previa autorización del autor y por cierto no votaría por ellos ni aunque esté drogado” (Sic), escribió Micky Huidobro en su cuenta de Twitter.

Por su parte, desde la cuenta oficial de Molotov también le respondieron al candidato y también para aplacarlo. Y el mensaje le llegó al candidato pues de inmediato comenzó a borrar su chistecito de todos lados, aunque ya era demasiado tarde. Ahora sí, triunfó el rock.