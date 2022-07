Impugnaciones no son riesgo para proceso de renovación Morena Puebla: Claudia Rivera

Claudia Rivera Vivanco, integrante del Comité de Organización del Congreso Nacional de Morena, negó que las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) representen un riesgo al proceso de renovación de Morena el próximo 30 de julio.

A pesar de las 15 impugnaciones presentadas en contra del proceso de renovación de los órganos internos de Morena en Puebla, Rivera Vivanco afirmó que los comicios partidistas avanzan conforme a lo planeado.

Aseguró que el Tepjf hizo algunas observaciones, no obstante, el proceso sigue «firme», pues respeta los estatutos del partido y no se violentó la apertura de Morena.

«El Tribunal hace algunos comentarios que en realidad permiten dejar firme la convocatoria en el sentido de que no se violenta la apertura que ha marcado Morena en la convocatoria y se respetan los estatutos (…) No se observa en este momento un mayor riesgos que obligará a parar el proceso de renovación», mencionó.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este 28 de julio que se puedan afiliar a Morena el día de la elección aquellos simpatizantes que no están registrados oficialmente en el partido para que puedan votar por 150 consejeros estatales.

Se debe reeducar a los que tengan otra formación

Por otra parte, la expresidenta municipal de Puebla volvió a exhortar a la militancia del partido a denunciar prácticas indebidas durante el proceso.

Insistió en que algunas personas que participaran en el proceso el próximo 30 de julio pertenecieron a otras fuerzas políticas, por lo que hizo un llamado a los fundadores del partido a «reeducarlos».

«Los principios son muy claros, no mentir, no robar y no traicionar, pero hay también elementos legales para quienes lleguen a Morena, esta apertura obliga a quienes somos fundadores del partido a que estemos vigilantes y participativos, pero también a reeducar a aquellos perfiles que llegan de otras corrientes políticas y que no conocen los fundamentos del partido», mencionó.

