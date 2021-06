Claudia Rivera y Morena presentan presuntas inconsistencias en conteo de votos en la elección poblana; no impugnarán

Claudia Rivera Vivanco, la candidata perdedora de la elección a la presidencia municipal de Puebla, presentó nuevas pruebas y testimonios sobre lo que describió como una serie de irregularidades de parte de la autoridad electoral al momento de realizar los cómputos de las actas electorales.

Dichas pruebas fueron presentadas por Lucía Sandoval Martínez, quien fungió como representante de Morena ante el consejo municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE).

De acuerdo con la representante de Morena, entre las irregularidades destaca que se encontraron boletas tachadas pero sin dobleces, otras en las que presuntamente se había votado por Rivera Vivanco pero en toda la boleta había una equis encimada, lo cual se contabilizó como voto nulo.

Sobre el tema de los votos nulos, Sandoval Martínez explicó que a petición suya se abrió una urna electoral para recontar los votos nulos y dijo que de diez que que se habían contado como tal, pudo «rescatar» ocho a favor de Claudia Rivera. Y presumió que el mismo caso pudo haber ocurrido en cientos de urnas y con miles de votos.

La representante de Morena evidenció las boletas que no estaban dobladas

Además señaló que había paquetería electoral mal embalada y que el consejo municipal del IEE realizó una «extraña» sanitización de sus instalaciones y en específico en donde se resguardaban las urnas con los votos, sin previo aviso a las y los representantes de partidos, y que se desconoce quién tuvo contacto con las urnas.

Pese a todo esto, Claudia Rivera reiteró que no llevará la elección hacia la impugnación y que sus denuncias son sólo para hacer notar las irregularidades del IEE.

Asegura Claudia Rivera que no busca revertir el resultado de la elección en el escritorio, sino evidenciar las irregularidades del IEE pic.twitter.com/2JWM3u5cVj — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) June 13, 2021

¿Qué sigue para Claudia Rivera?

Tras presentar las denuncias, Rivera Vivanco fue cuestionada sobre su futuro, en el cual se percibe su regreso a la presidencia municipal, la dirigencia estatal de Morena y hasta la candidatura a la gubernatura en 2024.

Sobre su retorno al Ayuntamiento, dijo que este 13 de junio se vence su licencia por lo que el 14 de junio regresará como presidenta municipal.

Expresó que en los últimos cuatro meses de su administración se entregarán las obras que están pendientes como la remodelación del zócalo y de la 8 Poniente. Además de comenzar con el proceso de entrega-recepción a la administración entrante.

En cuanto a su participación al interior de Morena en Puebla, Claudia Rivera no dijo si buscará la dirigencia estatal, aunque aseguró que ella cuenta el respaldo de la dirigencia nacional y de consejeros y consejeras al interior del estado.

De igual manera no dijo si le interesa competir por la gubernatura de Puebla en 2024, aunque aseguró que no dejará de participar en los procesos políticos.