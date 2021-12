Cobro de DAP, sólo si municipios modifican su ley de ingresos

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que no permitirá que los municipios cobren el Derecho al Alumbrado Público (DAP) a través de convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues insistió en que “eso es ilegal», ya que cada municipio tiene la libertad de cobrarlo, haciendo las adecuaciones para modificar su ley de ingresos respecto al cobro de este derecho, también agregó que “no es una lucha política, ni seguir a un presidente municipal”, el tema no se puede tomar con protagonismo político, apuntó.

Tras una reunión con los 217 alcaldes el pasado sábado en el Centro Expositor, Barbosa comunicó que se acordó en que cada Comuna decida si cobra este derecho o no, pero quien no lo realice ya no podrán hacerlo a través de convenios “ilegales” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

🗞️ #Especial | No sólo es en #Puebla, mil 131 ayuntamientos, de 2 mil 458, cobran el Derecho al Alumbrado Publico 💡 https://t.co/WNgH8tPN1q — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) December 13, 2021

Al respecto refutó la postura de la CFE, en el sentido que exista una «autonomía hacendaria» debido a que los cobros deben estar previstos en la ley y no bajo acuerdos ilegales.

“Las leyes son una función legislativa del Congreso del Estado no de los ayuntamientos, todos los derechos que cobran están previstos en las leyes de ingresos desde que hay una Ley de Hacienda Municipal”. Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla

El Ejecutivo Estatal comentó que todos los cobros de derechos vienen incluidos en las leyes de ingresos ya sea estatal o municipal, añadió que corresponde a los Ayuntamientos presentar sus propuestas a los diputados locales para que en su caso lo avalen.

El próximo 30 de diciembre el Congreso del Estado sesionará de forma extraordinaria para analizar y en su caso avalar este tema, el que saldría en todo caso por mayoría de votos y no por unanimidad.

