Colectivo feminista de la BUAP insta a no politizar el 8M

Tras anunciar una marcha el próximo 8 de marzo en el Centro Histórico de Puebla, como parte del Día Internacional de la Mujer, el contingente feminista de la BUAP hizo un llamado a los aspirantes a un puesto de elección popular a no utilizar este movimiento para promocionarse de cara al proceso electoral 2024.

Con la consigna, «¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!», el colectivo feminista anunció que el contingente se congregará a las 13:00 horas en el Gallito de Paseo Bravo con destino a la Fiscalía General del Estado (FGE), para pedir respeto y justicia ante los casos de violencia de género en contra de las mujeres.

Las feministas exigieron a los candidatos políticos a abstenerse a acudir a esta marcha y no utilizar el feminismo como bandera para pedir votos, pues señalaron que este movimiento no busca ningún respaldo partidista, con la finalidad de que no se tergiverse el verdadero propósito de esta manifestación.

El contingente recalcó que la invitación está abierta para que se sumen a la marcha diversas instituciones educativas, como la Universidad Popular Autónoma del Estado (Upaep), Benemérita Instituto Normal del Estado (BINE), Universidad Iberoamericana de Puebla, Universidad de las Américas, Universidad Anáhuac, entre otras.

Asimismo, anunciaron que previo a la marcha, el 7 de marzo se realizará una reunión con la rectora de la institución, María Lilia Cedillo Ramírez, a un año de la incorporación del área Espacio de la Mujer Universitaria, ubicado en Avenida San Claudio en Ciudad Universitaria.

En este espacio, las mujeres son escuchadas, respaldadas y asesoradas, así como también, son integradas a diversos grupos de apoyo para las víctimas de delitos sexuales.

«Nos es de suma importancia el movimiento la visibilidad del movimiento feminista dentro de espacios educativos, así como su desarrollo óptimo dentro y fuera del estado de Puebla» Colectivo feminista de la BUAP

