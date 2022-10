Colectivo pide más mujeres en el Tribunal Superior de Justicia

Integrantes de la Red Plural de Mujeres afirmaron que es necesario que exista paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Puebla.

Argumentaron que los diputados del Congreso local, deben velar por los principios de paridad a fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Lamentaron que de los 25 magistrados del Tsjep, solamente 5 sean mujeres, mientras que los demás son hombres.

En ese sentido, Maricela Pichón Acevedo, reprochó a las diputadas del Congreso del Estado por no presentar propuestas e iniciativas que garanticen la paridad.

«Debe haber igualdad, debe haber paridad y vemos que estamos retrasados en ese asunto, no existe paridad, no es posible que las diputadas, que son mayoría, no se pronuncien a favor de la paridad»

Maricela Pichón Acevedo