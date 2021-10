Colectivo Somos Fuego llama, en bici, a la conciencia social

El colectivo Somos Fuego, integrando por una colectiva de mujeres y disidencias ciclistas, realizan rodadas en las que buscan crear conciencia sobre temas de género, seguridad y movilidad.

Estas rodadas se realizan los domingos, en donde suelen perseguir alguna causa o acompañar a otros movimientos. En el último mes, han apoyado temas de salud, seguridad, y de exigencia a las nuevas autoridades, para que se respeten y se les dé mantenimiento a las ciclovías.

La bicicleta es el medio de transporte y herramienta de resistencia del colectivo Somos Fuego, con la que apoyan a diversos grupos. Mantienen invitación permanente para:

Señaló que hay rodadas en las que se convoca a la sociedad civil para abordar alguna temática particular, como la organizada el 10 de octubre, en la que hicieron un llamado a no minimizar las enfermedades mentales, en el marco del Día Internacional de la Salud Mental.

La semana pasada realizaron actividades de intervención para darle mantenimiento a las ciclovías y repintar las señalizaciones para respetar los espacios de los ciclistas. Dijeron que no han tenido acercamiento con las nuevas autoridades del Congreso del Estado o el Ayuntamiento, pero pretenden presentar un plan de acción en materia de movilidad y seguridad vial, que vele por el bien común, ya que son un grupo apartidista.

“Durante su campaña, Lalo Rivera no mencionó si apoyará o no estos temas, pero algo bueno de la administración pasada fueron las ciclovías y esperamos que no se quiten»

Mónica

Integrante del colectivo Somos Fuego