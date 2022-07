Colegio de Notarios, «limitado» para informar sobre denuncias de notarios corruptos

El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Puebla, Humberto Jiménez Jiménez, evitó dar información sobre el número de quejas que recibe por fedatarios corruptos.

Aunque Jiménez Jiménez aseguró que el organismo colabora de la mano con la Dirección General del Notariado, a cargo de la Consejería Jurídica del Estado, para atender estas situaciones, mencionó que desconoce a cuántos casos ha dado seguimiento.

Señaló que el Colegio de Notarios del Estado está “limitado” en el proceso de la resolución de quejas y denuncias, ya que es tarea de la Dirección General del Notariado.

Asimismo, el también titular de la notaría 3 de Atlixco afirmó que ya se están atendiendo los irregulares por parte de fedatarios de Tlaxcala que avalan el cambio de una propiedad sin autorización del dueño y que posteriormente comparecen ante notarías poblanas.

El pasado 20 de junio, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, exigió al Colegio de Notarios mostrar más compromiso en los casos de abuso en contra de los ciudadanos.

Lo anterior, tras revelar que hay “muchas” notarías poblanas en investigación por irregularidades.

“Que el Colegio de Notarios de verdad ayude a que esto no ocurra en Puebla, no podemos decir que son privilegiados del estado, los notarios, nosotros tenemos la investigación de muchas notarías; le pido al Colegio de Notarios que por favor ayude y que no haga que no se entera de nada”