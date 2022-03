Comienza discusión sobre el caso Federico Gertz Manero

En el marco de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los amparos de Laura Morán, expareja de Federico Gertz Manero y de su hija, Alejandra Cuevas, acusadas de provocar la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la familia de ambas difundió un video en redes sociales, en el que la excuñada del funcionario pidió resolver el asunto con base en la verdad y que no cometan una injusticia.

“No estamos pidiendo una cosa mal, no estamos pidiendo una cosa injusta, estamos pidiendo la verdad”, dijo la mujer de 94 años de edad.

“Mi caso no me importa, soy una vieja, ruca, a mí la que me importa es mi nena”, expresó.

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará los proyectos realizados por el ministro Alberto Pérez Dayán, en los que propone confirmar el amparo concedido a Laura y a Alejandra para reponer sus procedimientos y que se revisen todas las pruebas que sus defensas ofrecieron desde la integración de la averiguación previa y hasta el momento en que un juez de la Ciudad de México dictó auto de formal prisión contra Alejandra.

En el debate que sostenga el pleno de la Corte sobre estos dos casos, los ministros determinarán si la orden de aprehensión emitida contra Laura y el auto de formal prisión dictado a Alejandra, de 69 años, presa y sujeta a proceso por homicidio, estuvieron apegados a derecho.

Laura Morán y Alejandra Cuevas fueron denunciadas por Alejandro Gertz en el año 2015 por supuestamente simular darle cuidados a su hermano Federico Gertz y, con ello, ocultar que provocaron su muerte.

Luego de que las investigaciones fueron desestimadas desde el año 2016 por el Ministerio Público local, en 2019, cuando Alejandro Gertz ya era titular de la FGR, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México consignó las averiguaciones previas y consiguió órdenes de aprehensión contra las acusadas.

En octubre de 2020 fue ejecutada la orden de aprehensión contra Alejandra Cuevas, a quien se le dictó auto de formal prisión y desde entonces permanece en el penal de Santa Martha. La orden de captura contra su mamá todavía no ha sido concretada y por eso la Corte debe determinar si fue o no legal su emisión.

En su análisis, el ministro señaló que no fueron debidamente valoradas las declaraciones y testimonios rendidos en la averiguación previa por ambas mujeres, así como las recetas, prescripciones y notas médicas que exhibieron para demostrar que no descuidaron a Federico Gertz, como acusó el fiscal Alejandro Gertz.

“Los elementos, cuya valoración fue omitida por la responsable se dirigen a demostrar que no se configuró la ausencia de alguna acción debida y, por tanto, que la probable responsabilidad no quedó acreditada, lo que pone de manifiesto la relevancia de que exista un pronunciamiento específico al respecto, ya sea para desestimarlo o para validarlo, como justificación para el libramiento de una orden de aprehensión”, señaló el ministro.

“El pronunciamiento contenido en la orden reclamada no se basa en el estudio completo y contrastado de todos los elementos probatorios aportados y referidos por la defensa de la indiciada durante la averiguación, lo que basta para concluir que su justipreciación es incompleta y tal decisión viola el artículo 16 de la Ley Fundamental”.

Aunque el proyecto del ministro Pérez Dayán se perfila a amparar a ambas mujeres, esto no significa la liberación de Alejandra Cuevas ni la cancelación de los procesos contra ella y su madre, Laura Morán, sino sólo la reposición del procedimiento para que sus pruebas de descargo sean analizadas por la Sala Penal en la Ciudad de México.

Una vez realizado, los magistrados pueden ordenar la liberación de Alejandra y cancelar los procesos, ordenar al juez local revisar la investigación de la fiscalía y las pruebas, y emitir una nueva determinación, ya sea por reiterar las órdenes o negarlas al Ministerio Público, o bien, confirmar la orden de aprehensión y el auto de formal prisión.

Caso UDLAP llega a la SCJN

El próximo miércoles 16 de marzo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitará a sus compañeros en la Primera Sala atraer dos amparos tramitados por la familia Jenkins y otros, en contra de las órdenes de aprehensión emitidas por la FGR luego de que el subprocurador, Juan Ramos, determinó reabrir las carpetas de investigación iniciadas en su contra por un presunto lavado de dinero.

Con información de El Universal

