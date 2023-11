Comienza entrega de pensiones y becas Bienestar en Acapulco: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que este martes 7 de noviembre comenzará la entrega de pensiones y becas del programa Bienestar en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

En conferencia de prensa, el mandatario federal destacó que este día se otorgará el apoyo a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, así como la distribución de las becas educativas.

El presidente mexicano, dijo que estas acciones se suman a la reciente reapertura de establecimientos como centros comerciales y gasolineras, indicando un regreso gradual a la normalidad en la ciudad turística.

AMLO recordó que el día de ayer lunes 6 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó a entregar paquetes de enseres domésticos en Acapulco, los cuales incluyen refrigeradores, estufas y camas.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que el objetivo de la Federación es atender a las 250 mil familias sin vivienda en Acapulco y Coyuca de Benítez.

El presidente López Obrador anunció que este martes visitará de nuevo la zona afectada por el huracán Otis en Acapulco, en medio de las críticas de la oposición por la presunta lentitud de la respuesta del Gobierno.

“Ya hemos estado, con la visita de hoy, en tres ocasiones y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco, y fui desde el primer día y recorrí todo, y hablé con la gente, y me di cuenta de todos los daños y lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México