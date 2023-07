Comienzan rehabilitación del tramo Amozoc-San Jerónimo Ocotitlán

Este jueves 13 de julio comenzaron los trabajos de rehabilitación de la carretera Puebla-Amozoc-Tepeaca en el tramo Amozoc-San Jerónimo Ocotitlán, de 6 kilómetros, para el cual se destinará una inversión de 46 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Gobernación local, Javier Aquino Limón, encabezó el comienzo de esta obra en representación del gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en donde dijo que esta rehabilitación vial ayudará a quienes buscan viajar en carretera y ahorrar dinero.

El funcionario estatal mencionó que el mejoramiento de la carretera promoverá mejores condiciones de transporte y desplazamiento para quienes la usan, para evitar el paso por autopista y economizar.

«Esta obra no va a hacer nada si no contribuimos a mantenerla. Tenemos la instalación de topes necesarios. Esta carretera no es de alta velocidad, quien quiera más velocidad, que pague la autopista, en esta carretera debe respetarse un límite para que tengamos seguridad todos los que vivimos cerca»

Javier Aquino Limón

Titular de la Secretaría de Gobernación estatal