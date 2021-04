Comienzo pacífico de actividades proselitistas

Por Lorena Vázquez

Te contamos lo más relevante sobre el primer día de campañas en México, el cual transcurrió entre algunas impugnaciones de candidaturas y la falta de atención a los protocolos de sanidad por la pandemia de Covid-19, como sana distancia y uso de cubrebocas.

Participarán 11 partidos en elecciones de la CDMX

Al primer minuto de este domingo, candidatos de diferentes partidos políticos a las alcaldías y diputaciones locales, comenzaron campañas en la Ciudad de México.

En Coyoacán, el abanderado por la alianza PRD-PAN-PRI, Giovanni Gutiérrez, junto con candidatos a otros cargos como Gabriel Quadri y Héctor Saúl Téllez, tuvieron en un evento con ciudadanos presentes en dicha alcaldía.

En redes sociales, la presidenta del PRD, Nora Arias, dio el banderazo de salida a los candidatos de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En redes sociales, el presidente del PAN en la capital, Andrés Atayde, presentó un video donde su mensaje es ponerle un “Alto a Morena” para mejorar las condiciones en la ciudad.

En el caso de Morena, la mayoría de los abanderados lanzaron mensajes en sus cuentas de Twitter. El aspirante a la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, mostró un video donde pide el apoyo para que ese partido siga gobernando esa demarcación.

También el partido Redes Sociales Progresistas realizó un evento en el Monumento a la Revolución y Movimiento Ciudadano dio a conocer a sus candidatos.

Candidata Oaxaqueña acusa presencia de grupo armado

En Oaxaca, la candidata a diputada federal por el partido Fuerza Por México (FXM), Karla Jiménez Carrasco, denunció que hombres armados disiparon de forma violenta a los seguidores que acudieron a su acto de campaña, durante la madrugada en la colonia Trinidad de Viguera. Dijo que tuvo que cortar la transmisión vía Facebook, ante el hostigamiento de los agresores.

En Michoacán, IEM rechaza candidatura de Raúl Morón

En lo que toca a Michoacán, tres de los cinco candidatos a la gubernatura arrancaron sus actos de campaña en los primeros minutos de este domingo. Carlos Herrera, candidato a gobernador por el PAN, PRI y PRD, fue el único en comenzar con acto de campaña en público, aunque sin respetar las medidas de sana distancia.

Además, el Instituto Electoral de Michoacán, (IEM), rechazó el registro de Raúl Morón para ser abanderado de Morena a la gubernatura de la entidad, por no entregar en tiempo sus gastos de precampaña. El órgano electoral de Michoacán aprobó las candidaturas de: Carlos Herrera Tello, de PAN, PRI, PRD; Cristóbal Arias, de Fuerza Social por México; Hipólito Mora, por Partido Encuentro Solidario; y Mercedes Calderón, por Movimiento Ciudadano y Juan Juan Antonio Magaña, del PVEM.

Desde Ciudad Juárez arrancan actividad proselitista

En Chihuahua, el inicio de campañas comenzó en Ciudad Juárez, en donde el candidato a gobernador por Morena, Juan Carlos Loera, agradeció a los ciudadanos, y en redes sociales aseguró que «una lucha que derroca a la mafia del poder, que terminará con los privilegios de unos cuantos». También, el aspirante de Movimiento Ciudadano, a gobernador, Alfredo Lozoya, comenzó su campaña.

Chihuahua no merece que le den la espalda, ni merece gobernadores corruptos que le sigan viendo la cara. Yo voy a tomar las

riendas, a trabajar de sol a sol y bajo el sol, para que junto con las y los ciudadanos Chihuahua vuelva a hacer honor a su grandeza. pic.twitter.com/kGf1tkQEjX April 4, 2021

Por la diferencia de horarios, la candidata priista, a gobernadora, Graciela Ortiz arrancó una hora después desde la sede nacional del PRI en el estado, así como la candidata del PAN, María Eugenia Campos, entre globos y música.

Estadísticas vislumbran una gobernadora para Baja California

Arrancaron las campañas electorales en Baja California, en donde se elegirá a un gobernador, 25 diputaciones, así como cinco alcaldías; cinco sindicaturas y 63 regidurías. Para la gubernatura se han postulado a tres mujeres, por lo que hay altas posibilidades de que el estado encuentre a su próximo gobernante entre Lupita Jones, Marina del Pilar y Victoria Bentley Duarte.

“Quiero que no se les olvide: ya te representé una vez y no te fallé, hoy vengo a pedir tu confianza y no te voy a fallar. Vamos con todo para recuperar a Baja California, por sacar adelante a nuestro estado” Lupita Jones

Candidata de Va Por México, para Baja California

También con video, Jorge Hank Rhon dio inicio a su campaña por Baja California, a pesar de no llevar a cabo en público, actualizó la imagen de sus redes sociales y compartió un video en el que reafirma sus objetivo de cambiar a Baja California.

“Baja California no es ningún estado de segunda y tercera, se merece más de lo que le han dado. Esto no es apuesta, no es competencia, lo vamos a ganar y vamos a demostrar finalmente cuál es el que le dicen el efecto Hank”. Jorge Hank Rhon

Candidato del PES a gobernador, para Baja California

Fantasma de César Duarte no me pesa: Candidata priista por Chihuahua

Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, aseguró que el “fantasma de César Duarte no me pesa”, en esta campaña, porque ella no es la señalada y quienes tienen acusaciones en su contra, están sometidos a proceso. La exsecretaria general del Gobierno estatal, en el sexenio de Duarte, arrancó campaña al primer minuto de este domingo con un llamado a los priistas a desempolvar el orgullo por el partido.