Comisión de Justicia declara infundada impugnación de Genoveva Huerta Villegas

La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN desechó la impugnación presentada por Genoveva Huerta Villegas y Marvin Fernando Sarur en contra del cómputo estatal definitivo y la publicación de los resultados de la elección para la renovación del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla.

En la votación del pasado 14 se noviembre resultó la fórmula encabezada por Augusta Valentina Díaz de Rivera, quien hasta el momento es la virtual ganadora de la presidencia del partido.

La suspensión de este nuevo procedimiento, en contra de la Comisión Estatal Organizadora se detalla en el expediente CJ/JIN/399/2021.

En la resolución, los agravios denunciados por ambos panistas sobre la falta de certeza en el conteo fueron calificados como infundados e inoperantes; además, las denuncias se presentaron fuera de tiempo ya que tenían hasta el 20 de noviembre para hacerlo y las impugnaciones fueron presentadas en diciembre.

«Por otro lado, resulta inoperante el agravio de la actora y el actor en el que aducen que el diseño estadístico del conteo rápido no garantiza confiabilidad al no determinase una muestra con la representatividad suficiente para tal efecto, ya que la determinación de la muestra a partir de la cual debería haberse seleccionado el número de casillas y las casillas que habrían de considerarse para el ejercicio no se llevó a cabo.»

Se lee en la resolución.